Damascelli: “Fischi a Donnarumma e all’inno spagnolo? Vergogna, mi aspetto che Gravina…”

Intervenuto sulle colonne de il Giornale, Tony Damascelli ha criticato aspramente i fischi a Donnarumma e all'inno spagnolo

"Il nostro meraviglioso pubblico. Una vergogna. Fischi a ricoprire gli spagnoli, fischi per Donnarumma. La ciurma di San Siro si fa riconoscere dall’Europa, dobbiamo richiudere gli stadi, perché il calcio non può dare accesso a queste canaglie che nulla hanno a che fare con lo sport e pure con la vita. Stadio non pieno, secondo regole, la tribuna autorità esibisce le solite facce di bronzo e affini, visti sorrisi e abbracci cortigiani attorno a Ceferin, tutta roba nostrana da Gravina alla Christillin pronti alle riverenze con chi ha insultato un presidente italiano. Lo stadio è caldo ma di un calore tossico, ogni pallone dalle parti di Donnarumma diventa velenoso e avvelenato, Gigio ascolta, soffre, trema, balla, sbanda, i rancori di mercato si trascinano in nazionale, legittimati striscioni volgari, il distanziamento è mentale, di qua un popolo che ama il football, di là gentaglia facilmente riconoscibile ma mai riconosciuta".