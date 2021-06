Damascelli (Giornale): “PSG, Hakimi dopo Donnarumma e Wijnaldum: il calcio è di tutti?”

L'editoriale del giornalista Damascelli, che analizza il mercato del Paris Saint-Germain dopo le polemiche sulla Superlega

"Il calcio è di tutti, al diavolo i cospiratori della superleague, Ceferin e l’Uefa difendono il popolo e tutelano la democrazia, per dare corpo a tali ottime idee l’avvocato di Lubiana ha nel comitato esecutivo Al Khelaifi, presidente del Paris St. Germain e appena nominato presidente dell’Eca, che sarebbe il club delle federazioni europee (una superlega allargata e mascherata). Ma che ha fatto il signore del Qatar per confermare lo spirito che muove l’Uefa? Ha rinnovato il contratto di Neymar a milioni di euro 36 annuali, quindi si appresta a fare lo stesso con Mbappé ma a 40 milioni, poi ha portato a Parigi Wijnaldum per un salario di 10 milioni, dal mercato italiano preleva Hakimi a 70 milioni, con uno stipendio di 9 e per completare il teatro, almeno per il momento, ha ingaggiato Donnarumma il cui costo, tra commissione e salario viaggia sugli 80 milioni.