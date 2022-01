Damascelli: “Inter, tre punti e basta. Non è più la squadra bella fresca”

Sulle pagine de il Giornale, Tony Damascelli ha commentato i tre punti conquistati in extremis dall'Inter contro il Venezia:

Non è più l’Inter bella fresca, si era capito dopo le tre ultime esibizioni, il pari con l’Atalanta e i due supplementari di supercoppa e di coppa Italia però celebrati come se nulla fosse, così contro il Venezia la squadra ha denunciato fretta e, dunque, confusione di idee, caratteristiche che non rientravano nel repertorio del girone di andata. Non è soltanto un limite della fase offensiva, semmai preoccupano le distrazioni in terza linea là dove anche il Venezia è riuscito a creare qualche scompiglio, consentito dalla superficialità in alcuni movimenti. Alla fine Dzeko ha trovato il gol della vittoria ma non del chiarimento degli equivoci. Inzaghi ha dovuto mischiare le carte e giocarle tutte, compreso Vecino e Sanchez. Tre punti e basta, non altro ma questo conta per il primato in classifica, con la pausa del calendario. Per riflettere e prepararsi al derby della verità.