Damascelli: “Messi? La commedia continua. Fuoriclasse sì ma uomo mediocre. E le sue accuse…”

Sulle colonne de il Giornale, Tony Damascelli ha commentato così la decisione, forzata, di Messi di restare a Barcellona:

“Astuto il Messi. Giura fedeltà al Barcellona e lancia in pasto al popolo dei tifosi la testa di Bartomeu presidente. Davvero un gentiluomo questo assoluto fuoriclasse ma mediocre uomo che si è portato avanti con il lavoro: il club è gestito da una manica di incompetenti, non c’è progetto, non c’è nada de nada e, dunque, se il Barcellona vincerà il merito sarà soltanto di Lionel Messi, l’uomo che ha scritto la storia di un club che non è mes que un club ma menos que un club. Un epilogo da cortile, Messi si è rimangiato la parola, la vicenda mi ricorda una storia nostrana relativa a un illustre allenatore che prima denuda i dirigenti e poi li sposa per non perdere i privilegi. Messi resta ma la sua epopea è finita, non quella del calciatore, la sua immagine trova ombre impreviste, le sue ultime accuse evitano l’assunzione di responsabilità, nella sera terribile del Bayern, Messi era in campo, dunque parte della crisi è anche sua, così come l’assenza di titoli europei da molti anni. Le accuse a Bartomeu sono un alibi mediocre che provocherà fischi anche a spalti deserti. Prevedo feste di gol e baci sulla camiseta blaugrana. La commedia continua”.