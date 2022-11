Damascelli: “Secondo me Mourinho usa troppo il suo passato per permettersi di…”

Intervenuto ai microfoni di Radio Radio, Tony Damascelli, giornalista, ha parlato così del momento della Roma di Jose Mourinho: "Pur che mancare di rispetto, secondo me Mourinho usa troppo la sua carriera passata per permettersi dei comportamenti e delle parole che altrove non verrebbero giustificati. Ha trovato dirigenti superiori di mentalità, e anche di distacco verso gli atteggiamenti di Mourinho. Lo lasciano fare perché hanno capito che lui è una sorta di contraccettivo a una situazione delicata dove la Roma non gioca bene".