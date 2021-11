Damascelli: “Per Inzaghi i due ostacoli più infidi. Poi sapremo tutto o quasi”

Il giornalista ha commentato la vittoria dell'Inter sull'Udinese e le sfide importanti che aspettano la squadra di Inzaghi in questa settimana

"L’Inter torna a rigare diritto, se non va in gol Lautaro ci pensa il compatriota Correa non irresistibile, efficace, sostituito e così l’Udinese non può fare altro che osservare la sconfitta che già stava nelle cose ma Simone Inzaghi dovrà ora affrontare i due ostacoli più infidi, prima la trasferta in Transnistria, là dove sventola ancora la bandiera con la falce e il martello dei comunisti duri e puri, quindi avrà il derby con il Milan e allora saprà e sapremo di tutto o quasi, in Europa e in Italia".