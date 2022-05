Damascelli sicuro: “Dybala alla Roma? Lui e Zaniolo non sono compatibili”

Così il giornalista: "Mourinho approfitta del cuore caldo della piazza romanista per avanzare le solite richieste"

Intervenuto ai microfoni di Radio Radio, Tony Damascelli, giornalista, ha parlato così del mercato della Roma: "Mourinho approfitta del cuore caldo della piazza romanista per avanzare le solite richieste. Ci sono allenatori che vincono e continuano a chiedere, poi ci sono situazioni finanziarie disastrose. Non è questo il momento. Zaniolo e Dybala non sono compatibili. Al di là dei capricci, se vuoi abbuffarti puoi averli entrambi. Non credo che gli americani vogliamo assecondare i capricci".