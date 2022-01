Damascelli: “Vlahovic alla Juve a gennaio non sposterebbe più di tanto”

Le parole del giornalista: "Non carichiamo troppe responsabilità sulle spalle di questo calciatore: deve ancora dimostrare"

Intervenuto ai microfoni di Radio Bianconera, Tony Damascelli, giornalista, ha parlato così della possibilità di un trasferimento di Dusan Vlahovic alla Juventus già in questa sessione di mercato: "Vlahovic a gennaio non sposterebbe più di tanto. Chi gli passa la palla? Inoltre non carichiamo troppe responsabilità sulle spalle di questo calciatore: deve ancora dimostrare”.