Inter, traguardo prestigioso per D’Ambrosio: sono 250 le presenze in nerazzurro

Il difensore campano, arrivato a Milano nel gennaio del 2014, è sceso in campo nel secondo tempo della sfida contro il Liverpool

Traguardo importante per Danilo D’Ambrosio che ad Anfield, contro il Liverpool di Klopp, ha giocato la sua 250esima partita con la maglia nerazzurra. Nel successo contro i Reds che non è bastato per spingere l’Inter ai quarti, il numero 33 dell’Inter è entrato a inizio secondo tempo per sostituire De Vrij, mettendo in campo attenzione, solidità e disciplina in una vittoria che rimane comunque una prova di coraggio, voglia e carattere della squadra.