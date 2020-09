D’Ambrosio: “Abbiamo giocato da squadra. Barella certezza dell’Inter, è un giocatore che…”

“Non abbiamo corso grandi pericoli perché abbiamo giocato bene di squadra. Potevamo chiuderla prima, ma è la squadra che rende la partite facili”. Così Danilo D’Ambrosio, difensore dell’Inter, commenta a Rai Sport la vittoria della Nazionale sull’Olanda in Nations League. “Contro l’Olanda abbiamo alzato l’asticella dell’attenzione”, aggiunge. Sul rientro di Chiellini in difesa, D’Ambrosio dice: “Chiellini non ha bisogno di presentazioni, per l’Italia è un punto di riferimento quindi speriamo che giochi per molti anni ancora”. Il terzino nerazzurro, poi, parla del compagno di squadra Barella: “Nico è una certezza dell’Inter, mi alleno assieme a lui ormai da due anni e so che potenzialità ha. E’ un giocatore che sa gestire i momenti della partita”. Infine sull’esordio di Locatelli e l’ammonizione, D’Ambrosio dice: “Mi ha stupito per la gestione della palla, il miste ha fatto bene a puntare su di lui. Secondo me è stata eccessiva, poi sono stato bravo a gestirla”