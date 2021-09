Libero – Inter, Bastoni out con la Sampdoria: a Genova spazio a D’Ambrosio

Bastoni non sarà della partita contro la Sampdoria: al suo posto, secondo Libero, dovrebbe giocare Danilo D'Ambrosio

"Per il ritorno in campo dopo la sosta perle nazionali, Milan ed Inter si affidano ai bomber d’esperienza. Da una parte il 39enne Zlatan Ibrahimovic, dall’altra il 35enne Edin Dzeko. Saranno loro a guidare i rispettivi attacchi nelle sfide contro Lazio (a San Siro alle 18, diretta Dazn) e Sampdoria (a Marassi alle 12.30, dir. Sky e Dazn)". Apre così l'articolo di Libero in merito all'impegno dell'Inter a Genova contro la Sampdoria. Inzaghi si riaffida a Dzeko, al cui fianco ci sarà Lautaro Martinez con Correa e Sanchez in panchina e possibili soluzioni a gara in corso. Secondo Libero, invece, Bastoni, infortunato, sarà sostituito da D'Ambrosio.