D’Ambrosio: “Lo Spezia non sta sfigurando, sarà partita combattuta. Conosciamo…”

“Giochiamo ogni tre giorni come d’altronde anche le altre squadre: come la percepiamo noi la stanchezza, la possono percepire anche gli altri. Ogni volta che scendiamo in campo lo facciamo per ottenere i tre punti quindi cercheremo di fare quello che stiamo facendo nell’ultimo periodo e portare a casa i tre punti. Spezia squadra giovane ma con idee ben precise, stanno facendo un buon inizio di stagione e non stanno sfigurando. Sarà una partita complicata. Sarà una partita combattuta, loro giocheranno a viso aperto e faranno pressing alto. Conosciamo il loro pregi e i loro difetti”. Con queste parole Danilo D’Ambrosio ha parlato ai microfoni di Inter TV prima di Inter-Spezia.