Inter, D’Ambrosio: “Il mister ci chiede sempre il 100%. Sull’abbraccio a Lautaro…”

Intervistato da DAZN al termine dei primi 45′ di Inter-Bologna, Danilo D’Ambrosio, difensore nerazzurro, ha analizzato così quanto accaduto nel primo tempo del Meazza, che vede la squadra di Antonio Conte in vantaggio per 1-0:

“Il mister ci chiede di dare sempre il 100%, di pressare l’avversario e non farlo mai girare. Dobbiamo essere più bravi a concretizzare le occasioni che stiamo avendo. L’abbraccio a Lautaro? Per noi sono tutti importanti, non è importante chi segna”.

(Fonte: DAZN)