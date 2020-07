Nella gara contro la Spal, Danilo D’Ambrosio ha toccato quota 200 presenze con la maglia dell’Inter. Il difensore nerazzurro ha realizzato un post dedicato a questo su traguardo ed ha scritto: “C’è solo un modo per festeggiare le mie 200 presenze con questa maglia gloriosa: vincere! Onorato di indossare questi colori“. Ha risposto anche la moglie sotto al suo post. Enza ha sottolineato: “Anni belli come non mai, quanto siamo orgogliosi”.