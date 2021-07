D’Ambrosio: “Orgoglioso di essere all’Inter, darò il massimo. Con Inzaghi…”

Le parole del difensore, fresco di rinnovo e pronto a disputare la nona stagione con la maglia dell'Inter

Dopo il rinnovo delle scorse settimane, Danilo D’Ambrosio si appresta a disputare la nona stagione con la maglia dell’Inter. Il jolly difensivo dei nerazzurri ha parlato a Inter TV dopo i primi giorni di allenamenti ad Appiano Gentile col nuovo allenatore, Simone Inzaghi: “Veniamo da due stagioni senza sosta, quindi è stato fondamentale ricaricare le energie con un po' di vacanze. I primi giorni di ritiro sono stati positivi, mancano ancora tanti giocatori ma il gruppo è voglioso. Ne approfitto anzi per fare i complimenti a 'Lauti' (Lautaro, ndr) per la meritatissima vittoria in Copa America e per fare un grande in bocca al lupo a 'Nico' (Barella, ndr) e 'Basto' (Bastoni, ndr) per la finale di questa sera contro l'Inghilterra".

A guidare l'Inter versione 2021/2022 sarà Simone Inzaghi: "L'approccio è stato positivo, tutto lo staff è competente e voglioso di fare bella figura per onorare la storia interista. Sin dall'inizio siamo tutti sul pezzo - ha garantito il numero 33 nerazzurro, che ha parlato poi del rinnovo firmato qualche settimana fa -. Continuare a indossare questi colori è motivo di orgoglio. Sono ormai alla nona stagione con l'Inter ma ogni volta scendo in campo cercando di dare il massimo per dimostrare di meritarmi questa maglia. Se è arrivato il rinnovo penso di aver fatto qualcosa di buono e di essermelo meritato. Il passato però adesso non conta, vogliamo confermarci in campionato, lottare in Champions League e arrivare in fondo in Coppa Italia".