D’ambrosio: “L’Inter se l’è giocata. Aspetto negativo non essere arrivati primi”

Le parole del difensore interista ai microfoni di Inter Tv dopo la sconfitta con il Real Madrid

«Abbiamo consapevolezza che ce la siamo giocata. Abbiamo avuto diverse occasioni e con loro è sempre difficile, poi in dieci è diventata ancora più complicata». Anche Danilo D'Ambrosio, a ITV, ha parlato della sconfitta dell'Inter in Champions League contro il Real Madrid. Valeva il primo posto nel girone e non era in discussione la qualificazione arrivata con un turno di anticipo: «Sicuramente questo è il lato positivo. Il lato negativo, per il nostro modo di pensare è che non siamo riusciti ad arrivare primi nel girone. E siamo arrivati con la voglia di farcela, non siamo riusciti».