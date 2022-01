D’Ambrosio: “Maglia Inter la mia pelle. Vorrei chiudere la carriera con altri trofei”

Le parole del nerazzurro: "Partita equilibrata con ritmi alti e tante occasioni: per come si era messa penso che il pareggio sia il giusto risultato"

Intervenuto ai microfoni di Rai Sport dopo il pareggio con l'Atalanta, Danilo D'Ambrosio, terzino dell'Inter, ha parlato così della prestazione dei nerazzurri: "Partita equilibrata con ritmi alti e tante occasioni: per come si era messa penso che il pareggio sia il giusto risultato. Questa maglia è la mia pelle, sono 200 partite in Serie A ed è motivo di orgoglio: io vorrei chiudere la carriera con altri trofei".