Inter, D’Ambrosio: “Lottiamo contro un nemico comune, ma ce la faremo! Facciamoci forza”

Una tenera foto in famiglia, con moglie e bambini, per dimostrare che stando a casa tra i propri cari possa aiutarci non solo contro il coronavirus, ma anche a riscoprire le piccole gioie della vita. Danilo D’Ambrosio, in isolamento domiciliare come tutta l‘Inter, ha pubblicato su Instagram uno scatto invitando tutti a restare a casa. Queste le sue parole:

“Restiamo uniti (ma distanti) e facciamoci forza! Ora siamo tutti sullo stesso fronte per combattere un nemico invisibile. Serve un piccolo, grande, sforzo da parte di tutti noi per poter tornare alla normalità, ancora più forti di prima. Saranno giorni di sacrificio, di collaborazione e di amore, saranno giorni intensi dove potremo imparare e migliorarci. Un pensiero particolare agli eroi di tutto il personale sanitario ed a chi sta lottando contro la malattia. Insieme ce la faremo“.

(Fonte: Profilo Instagram D’Ambrosio)