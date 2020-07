D’Ambrosio: “Non abbiamo abbassato la testa. Il mister non ci lascia un centimetro, ci dice…”

Danilo D’Ambrosio a Inter TV dopo la vittoria contro il Brescia: “Gol? Fanno sempre piacere. Ci siamo ripetuti più volte che oggi era fondamentale non prendere gol. Venivamo da partite in cui ne avevamo presi. Questo era un tassello da migliorare. Oggi contenti per la vittoria, per avere fatto tanti gol e per non averne presi. Oltre agli esterni il mister chiede ai centrali di accompagnare l’azione. Una squadra che fa pressing alto, che non abbassa mai il ritmo, cerchiamo dimettere in pratica tutto quello che il mister ci dice. Come dice il mister testa bassa e pedalare. Reazione? E’ cambiata la mentalità. Il mister ci trasferisce una grande mentalità. Una grande voglia di raggiungere il massimo a livello collettivo e individuale. Eravamo dispiaciuti per non essere arrivati in finale in coppa Italia. Ma non abbiamo abbassato la testa. Rammarico per il pareggio di Sassuolo. Ma non abbiamo abbassato la testa. Il mister non ci lascia un centimetro. Sa che questa squadra sta facendo bene ma che può raggiungere altri obiettivi. Tanti marcatori? Siamo molto più offensivi anche rispetto a inizio stagione. Il mister chiede anche ai centrali di spingere. Vuole una squadra propositiva. Cerchiamo di mettere in pratica le giocate provate in allenamento. C’è tanta tattica che portiamo in campo”.

(Inter TV)