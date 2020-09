D’Ambrosio: “Questa è un’Inter che non molla mai. Non mi piace perdere, cerco sempre…”

Le parole di Danilo D’Ambrosio a Inter TV: “Questa è un’Inter che non molla mai, scende in campo per vincere e fa di tutto per vincere. Partita in salita, siamo stati bravi a raddrizzarla. Su contropiede siamo andati sotto. Siamo stati bravi e concentrati a rimetterla sui binari giusti. I cambi sono stati bravi, hanno fatto la differenza e hanno cambiato il volto di questa partita. Aspetti su cui lavorare? Abbiamo un gioco per il quale facciamo la partita nell’altra metà campo e quindi bisogna stare attenti ai contropiedi e all’equilibrio. Questa squadra ha in più i cambi. ci sono giocatori molto forti, la rosa è più competitiva. L’anno scorso siamo arrivati secondi a un punto dalla prima, siamo usciti dalla Coppa Italia. L’obiettivo è fare meglio. Gol? Io sono uno che cerca sempre di mettere in difficoltà l’allenatore e quando scendo in campo cerco di dare il 100%. Non mi piace perdere. Mai. Faccio tutto il possibile per vincere. E se si pareggia per vincere”.