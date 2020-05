D’Ambrosio sulla ripresa del campionato: “La cosa più importante è la salute, si giocherebbe…”

Danilo D’Ambrosio e la moglie Enza De Cristofaro stanno rispettando la quarantena nella loro casa di Milano insieme ai due bimbi. In attesa di capire se il campionato riprenderà. Una cosa è certa, in questo momento le priorità sono altre. Lo ha ribadito anche Danilo in una diretta Instagram. “La salute è la cosa più importante, viene prima di ogni evento sportivo e di ogni cosa. Anche se si dovesse riprendere, si giocherebbe comunque con gli stadi chiusi”, ha dichiarato il giocatore nerazzurro.