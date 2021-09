Samp-Inter, “San Danilo”: la moglie ci ride su. Lui sui social: “Resta concentrato”

Il giocatore nerazzurro ha pubblicato un post su Instagram dopo il pari con la Samp arrivato anche grazie ad un suo salvataggio sulla linea

Ha salvato sulla linea un pallone che poteva valere i tre punti per la Sampdoria. Danilo D'Ambrosio, ribattezzato dai tifosi 'Santo Danilo' è entrato nel secondo tempo e si è piazzato in difesa. C'era da sopperire all'assenza di Bastoni. Inzaghi prima ha messo come centrale di sinistra Dimarco, poi ha mandato in panchina Perisic e ha chiamato a ricoprire quel ruolo il numero 33 avanzando Federico al posto del croato. Si è fatto trovare pronto sul tiro di Daamsgard con Handanovic ormai battuto.