Damiani: “Acerbi? Chi lo prende fa una buona cosa. Mi sorprende che…”

Intervenuto ai microfoni di Radio FirenzeViola, Oscar Damiani, agente di mercato, ha parlato così di Francesco Acerbi e del perché ancora non abbia trovato una squadra: "Non lo so, mi sorprende. E' un buonissimo stopper e ha dei valori morali, chi lo prende fa una buona cosa. Lotito non è un presidente facile, si poteva risolvere diversamente, ma non voglio fare critiche".