Damiani: “Agoumé tra i giovani più forti in Europa: ha poco spazio, merita di giocare. Siamo delusi”

Oscar Damiani, ex calciatore e ora agente, ha parlato a TuttoMercatoWeb: “Covid e calciomercato? La situazione è difficile, i bilanci sono quelli che sono. Ma bisogna avere pazienza. Gennaio? Non vedo grandi movimenti. Magari qualche ritocco. Ci sono delle rose extra-large. Prima di acquistare devi vendere. Mi aspetto, magari, qualche investimento. La situazione sanitaria coinvolge tutti. Le società sono più povere. E il mercato piange. Si, dipende dal momento delicato. L’allargamento delle liste? Una buona idea. Avere più disponibilità aiuta anche gli allenatori“.

Il procuratore ha parlato anche del suo assistito, Lucien Agoumé, centrocampista di proprietà dell’Inter e in prestito allo Spezia: “Purtroppo non ha molto spazio. E non merita di non giocare, perché è forte. Saprà sfruttare la sua occasione. Va giudicato in partita, non in allenamento. Agoumé è tra i giovani più forti in Europa. Ma in Italia gli allenatori non hanno coraggio di fare giocare i giovani. Siamo molto delusi, hanno fatto di tutto per prendere il ragazzo e non sta giocando. Continua ad impegnarsi. Ma se lo avessimo saputo prima...”.