Damiani: “Salary cap non è la soluzione. I giocatori sono i protagonisti”

Il noto procuratore Oscar Damiani ha analizzato il momento del calcio europeo dopo il fallimento del progetto Superlega

"Serve una gestione più virtuosa da parte dei club, ma il discorso che i giocatori guadagnino tanto lascia il tempo che trova. Sono loro i protagonisti del gioco e se prendono certe cifre, significa che hanno trovato qualcuno o più di uno che gliele dà. Nessun agente o calciatore ha mai puntato la pistola alla tempia di qualche dirigente, piuttosto servirebbe una concorrenza meno sleale tra società e regole uguali per tutti in Europa. Perché in certi paesi si agisce differentemente e con un potere economico diverso. Per questo il salary cap non è la soluzione".