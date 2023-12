Le parole dell'agente: "Credo che l'Inter abbia una rosa tale per giocare su due fronti. E' l'unica squadra in Italia ad avere 18 titolari"

Intervenuto a Sportitalia, Oscar Damiani, ex calciatore oggi agente, ha parlato così del momento dell'Inter: "Credo che l'Inter abbia una rosa tale per giocare su due fronti. E' l'unica squadra in Italia ad avere 18 titolari. Può veramente mettere in campo due squadre quasi dello stesso valore, forse l'unico problema è davanti. Arnautovic e Sanchez sono gli unici due che non sono al livello di Lautaro e Thuram".