Damiani: “Inter-Napoli partita equilibrata, potrà essere decisa da un episodio”

Oscar Damiani, intervenuto ai microfoni di Radio Marte, ha parlato della sfida tra Inter e Napoli, in programma il 4 gennaio a San Siro: "Le amichevoli contano poco, quello che oggi conta è allenarsi bene e fare una buona preparazione. Un match come quello del Meazza non richiede particolari motivazioni, ci si "motiva" da soli. Difficile dire chi parta favorito, l'Inter è una squadra completa ma il Napoli ha qualcosa in più sul piano della fantasia e della velocità in avanti e a centrocampo. Mi aspetto una partita equilibrata, magari decisa da un episodio a favore del Napoli".