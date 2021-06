Damiani: “Inter su Onana? Non mi piace, non affidabile a grandi livelli”

Le parole del procuratore: "Onana? L'Inter non ha grande disponibilità economica, quindi coglie le occasioni"

Intervenuto negli studi di Sky Sport, Oscar Damiani, ex calciatore e oggi agente, ha commentato così l'indiscrezione secondo la quale l'Inter sarebbe interessata ad André Onana dell'Ajax per la porta: "Non mi piace per i trascorsi, sul piano tecnico non mi piace: non è un portiere affidabile a grandi livelli. A parametro zero poi va bene tutto, ma non lo trovo un portiere da Inter: si può pensare di averlo come secondo dovesse partire Radu. L'Inter non ha grande disponibilità economica, quindi coglie le occasioni".