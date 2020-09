“Farei un inciso su Meret all’Inter per non dimenticare che l’Inter ha preso Radu. E per me Radu è più forte di Meret”.

Intervenuto ai microfoni di Sportitalia Mercato, l’agente FIFA Oscar Damiani, agente di Radu, ha commentato così la notizia del principio di accordo tra Inter e Napoli per Meret per il dopo Handanovic, nonostante lo sloveno abbia rinnovato con i nerazzurri fino al 2022.