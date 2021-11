Damiani: “Scudetto, dico Inter: ha rosa e società forti. E Inzaghi ha…”

Le parole dell'agente: "La squadra ha alternative in tutti i ruoli, per cui senz’altro può competere per lo Scudetto insieme a Milan e Napoli"

Marco Astori

Intervenuto ai microfoni di 1 Station Radio, Oscar Damiani, ex calciatore e oggi agente, ha parlato così dell'Inter e dei suoi obiettivi: "Ha una rosa forte, una società altrettanto. Inzaghi ha molto equilibrio, trovo sia un ottimo allenatore. La squadra ha alternative in tutti i ruoli, per cui senz’altro può competere per lo Scudetto insieme a Milan e Napoli. La Juve è troppo lontana, mentre le altre non hanno una rosa all’altezza. La mia favorita è proprio l’Inter, ma anche le altre due possono arrivare fino in fondo".