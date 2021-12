Damiani: “Scudetto? Inter la più forte. Inzaghi bravo e non stressa l’ambiente”

Così l'ex calciatore: "Inter? E' la squadra più forte e con più alternative. Sono messi bene in classifica"

Intervenuto ai microfoni di TuttoJuve, Oscar Damiani, ex calciatore e oggi agente, ha parlato così dell'Inter, a detta sua la favorita per la conquista dello scudetto: "E' la squadra più forte e con più alternative. Sono messi bene in classifica e hanno un buon allenatore che non stressa l'ambiente. Scamacca? Potrebbe essere una soluzione. Ha buona stazza e uno così manca alla Juve. Ma il Sassuolo resta una bottega cara nonostante i buoni rapporti", le sue parole.