Damiani: “Se l’Inter prende Vidal può dare filo da torcere alla Juve. E’ l’incursore che…”

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Oscar Damiani, ex giocatore ed oggi agente, ha parlato così del possibile acquisto di Arturo Vidal da parte dell’Inter: “E’ un giocatore che ha carattere, personalità, forza fisica. E’ quell’incursore che manca all’Inter. Sarebbe un grande acquisto. Non so quanto potrà costare e quanto il Barcellona voglia darlo via. Se lo prende l’Inter, sarà ancora più competitiva e può dare filo da torcere fino all’ultimo alla Juventus per lo scudetto”.