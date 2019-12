Damiani: “Vidal può dare qualcosa in più all’Inter. Radu? Sto andando a Genova per…”

Intervenuto ai microfoni di Radio Sportiva, Oscar Damiani, ex calciatore e oggi noto agente, ha parlato così del possibile approdo di Arturo Vidal all’Inter: “Può dare qualcosa in più all’Inter, che è una squadra con degli obiettivi. Radu? Vedremo quello che accadrà a gennaio, il mercato è lungo. E’ un ragazzo molto forte caratterialmente, può superare anche questo problema. Certo che il portiere non mi sembra il primo problema del Genoa. Sto andando a Genova per fare una chiacchierata con lui e capire quale sia la situazione dopo l’arrivo di Perin. Per me, a prescindere dal caso specifico”.