Atalanta, D’Amico: “Convinti di poter lottare e mettere in difficoltà gli avversari”

"Il confronto con Gasperini è quotidiano, in conferenza si estrapolano dei concetti: la società sa dove vuole arrivare. Siamo strafelici di quando fatto finora: in estate ci sono stati tanti cambiamenti nell'area sportiva, sapevamo sarebbe stato un campionato molto duro, c'è bisogno di tempo. Ma siamo convinti di poter affrontare le partite con ambizione e coraggio per migliorarci e mettere in difficoltà gli avversari. L'obiettivo è migliorarsi, crescere, lottare ogni giorno: a fine campionato vedremo cosa avremo fatto". Queste le dichiarazioni di Tony D'Amico, ds dell'Atalanta, ai microfoni di Sky Sport nel prepartita della gara contro l'Inter.