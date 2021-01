D’Amico: “Dzeko-Sanchez? Conte non mi sembra entusiasta del bosniaco”

Intervenuto a Tutti Convocati, il procuratore Andrea D’Amico ha parlato della trattativa tra Inter e Roma che sta movimentando questi ultimi giorni di mercato:

“Lo scambio Dzeko–Sanchez va letto in un discorso più ampio da quello prettamente sportivo, un discorso che attiene ai bilanci. Il momento pandemico è pesante per tutti, anche per le prime società di Serie A. Penso che in questo momento conti più la pecunia che la pelota. L’Inter cerca un accordo per pagare gli stipendi e sembra in vendita, devi presentare dei bilanci in ordine. Conta più questo aspetto ora che quello tattico. Conte non mi sembra entusiasta per Dzeko“.