D’Amico: “Inter, Eriksen non è un grande calciatore: non sposta gli equilibri. Contro la Juve…”

Vincenzo D’Amico, ex calciatore e ora opinionista, ha detto la sua sulla sfida tra Juventus e Inter ai microfoni di TMW Radio: “Non so se la Juve riuscirà a sopportare il tridente contro l’Inter che ha un centrocampo molto folto. Fossi Conte non giocherei con il tridente Dybala, Ronaldo e Higuain. Pjanic lo farei giocare anche con una gamba legata Un vantaggio per l’Inter giocare a porte chiuse? La squadra che gioca fuori casa, indipendentemente dal pubblico, va sempre in trasferta ed è sempre difficile. L’Inter giocherà a Torino e non sarà facile lo stesso anche senza tifosi bianconeri“.

ERIKSEN – “Titolare a Torino? Altrimenti cosa è stato comprato a fare?! Non mi sembra un grande giocatore che possa spostare gli equilibri dell’Inter. Finora ho visto poco da parte sua, deve dimostrare di essere il calciatore da comprare a tutti i costi. Personalmente, gli ho visto fare solo una cosa buona in questi mesi: l’assist di esterno destro per Lukaku all’Olimpico sotto la Curva Nord“.