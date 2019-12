D’Amico: “Esposito, grande prospettiva. Ma Conte ha saputo fare tutto al momento giusto”

Andrea D’Amico, noto procuratore, ha parlato dell’exploit contro il Genoa di Esposito. «E’ un giocatore di grande prospettiva», ha detto. E si è soffermato sul ruolo di Conte nell’Inter: «Ha voluto giocatori a sua immagine e somiglianza e ha disegnato una squadra che voleva lui, al di là dell’eliminazione in Champions. E ha saputo integrare dei giovani al momento giusto. Quando metti un giovane di valore in una squadra organizzata, al momento giusto, ottimizzi le sue prestazioni. Se lo usi nel momento sbagliato gli fai fare brutta figura». «E’ fondamentale il contesto e fondamentale è la personalità del giocatore, in stadi come San Siro è difficile giocare. Ci sono giocatori che sono stati fenomeni in piccoli club e a San Siro non riescono».

(Fonte: Tiki Taka)