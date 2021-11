D’Amico: “Insigne? No all’MLS, può avere offerte molto più ricche”

Le parole del procuratore: "Credo che lui abbia voglia di misurarsi ancora in un calcio europeo, le lusinghe dei club europei non mancano"

Intervenuto ai microfoni di Radio Marte, Andrea D'Amico , procuratore, ha parlato così del futuro di Lorenzo Insigne , obiettivo di mercato dell'Inter : "Credo che lui abbia voglia di misurarsi ancora in un calcio europeo, le lusinghe dei club europei non mancano. Non la vedo una cosa fattibile e realizzabile. Sono stato di recente a Toronto, ho un rapporto continuativo con il club ma non mi hanno chiesto niente di Insigne.

Anche con l’MLS ho un buon rapporto, c’è amicizia e professionalità che esulano dalle singole operazioni. Proprio per le sirene e le offerte che Insigne può avere in Italia o in Europa da club molto ricchi, per esempio PSG o Newcastle o Manchester United, escluderei. Non sono l’agente del giocatore, ho dato la mia opinione. Essendo in rapporti con MLS e Toronto posso dire che non è un loro obiettivo".