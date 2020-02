D’Amico: “Lazio, contro l’Inter i punti valgono doppio. Tutte le partite sono decisive”

Intervenuto ai microfoni di Radio Sportiva, Vincenzo D’Amico parla del big match in programma domenica all’Olimpico tra Lazio-Inter. “Tutte le partite sono decisive a questo punto, sono tutte finali, ma contro l’Inter i punti valgono doppio. E’ una bella lotta con le linee mediane di Juventus e Inter. Leiva, Luis Alberto e Milinkovic-Savic sono tra i primissimi in Italia ma non me la sento di dire che siano migliori dei centrocampisti delle altre concorrenti“.

(Radio Sportiva)