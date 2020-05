D’Amico: “Serie A il 13 giugno? Male minore. Rischiamo qualche problema ma…”

L’ex calciatore e opinionista Vincenzo D’Amico ha parlato ei temi del momento a Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio.

Un commento libero sulle ultime notizie che riguardano la Serie A:

“Gioia per la ripresa del campionato, non vedevo l’ora. Per il resto non capisco la decisione della Francia”.

Dunque si riprenderà il 13 giugno:

“E’ stato scelto il male minore. Alla fine bisognava tirare le somme. Probabilmente era la soluzione migliore. Potremmo andare incontro a qualche problema, ma salviamo 300mila persone che continueranno a lavorare nel calcio”.