D’Amico: “Lotta scudetto dopo la ripresa? Juve avanti per la lunghezza della rosa. L’Inter…”

Ai microfoni di TMW Radio, Vincenzo D’Amico, ex centrocampista della Lazio, ha detto la sua su un’eventuale lotta scudetto in caso di ripartenza della Serie A dopo l’emergenza coronavirus. Per D’Amico l’Inter non è affatto da tagliare fuori:

“Temo di più, da laziale, il fatto che la Juventus abbia due squadre. Giocando ogni tre giorni, Sarri potrebbe ruotare i giocatori. La Lazio ne ha 14 e quindi diventerebbe un problema giocare sempre con gli stessi. E anche l’Inter avrebbe qualche vantaggio“.

(Fonte: TMW Radio)