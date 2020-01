D’Amico: “Inter, possibile il doppio colpo Eriksen-Vidal: ecco quando arriveranno”

Intervistato in esclusiva da Calciotoday.it, l’agente Andrea D’Amico ha parlato del possibile doppio colpo dell’Inter con Eriksen dal Tottenham e Vidal dal Barcellona.

“Credo possano arrivare entrambi. Sono due centrocampisti con caratteristiche diverse. Il danese probabilmente arriverà a giugno a parametro zero, anche se i nerazzurri possono bloccarlo subito. Riguardo a Vidal, invece, il colpo è per gennaio. Le dichiarazioni del tecnico del Barcellona Valverde sulla possibile permanenza del cileno credo siano strategiche e non veritiere“.