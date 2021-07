D’Amore: “Italia giovane e spregiudicata. Domani in gol al 90°…”

Le parole del noto attore in una intervista concessa alla Gazzetta dello Sport

Marco D'Amore, tra i protagonisti della serie tv 'Gomorra', ha parlato dell'Italia di Mancini ai microfoni delal Gazzetta dello Sport. Il noto attore sta facendo grande tifo per la nazionale azzurra "perché era sfavorita dai pronostici, perché è giovane e spregiudicata, perché ha saputo costruire un gruppo oltre il valore dei singoli". Al contrario degli altri, sul giocatore simbolo Marco si sbottona: "Io sono legato emotivamente ad Insigne, napoletano di Napoli, scugnizzo profeta in patria ma capace di convincere una nazione intera delle sue doti. La mia ammirazione più profonda però va Jorginho, cervello e anima, razionalità e istinto di una Nazionale che ha affidato ai suoi piedi la strada verso la finale". A decidere la gara spera però "sia un giocatore inaspettato. Uno che si prodiga per la squadra senza godere degli onori della cronaca… magari Di Lorenzo su corner al 90'". Bello, anzi bellissimo, ma potrebbero scoppiare diverse coronarie... Dove la vedrà? "In Toscana a casa di amici all’indomani della conclusione del Festival d’Era di cui sono direttore artistico con in scena Toni Servillo".