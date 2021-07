Damsgaard: “Eriksen un modello per me. Uno di quelli che ho ammirato di più da giovane”

A due giorni dalla partita con la Repubblica Ceca valida per i quarti di finale di Euro 2020, Damsgaard elogia il nerazzurro

"Mi sono ispirato a lui al 100%. Eriksen è uno dei giocatori che ho ammirato di più quando ero giovane. A quel tempo giocavo come un 10, proprio come Christian, e quindi era difficile non ispirarsi a lui". Lo ha detto Mikkel Damsgaard, giovane centrocampista della Sampdoria e della nazionale danese, a due giorni dalla partita con la Repubblica Ceca valida per i quarti di finale di Euro 2020.