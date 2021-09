Juve, mirino puntato su Damsgaard. “Anche Inter e Milan in prima fila. E Ferrero…”

Tutti pazzi per Mikkel Damsgaard: dopo l'ottimo primo anno in Serie A, il danese vuole confermarsi. E le big lo seguono

Tutti pazzi per Mikkel Damsgaard: il centrocampista danese ha strabiliato al primo anno in Serie A, confermandosi anche all'Europeo e dimostrandosi uno dei talenti più importanti tra i giovani in ascesa. La Sampdoria lo ha preso dal Nordsjaelland per poco meno di 7 mln di euro e ora il valore è già quasi raddoppiato. La Juventus, prossima avversaria dei blucerchiati, lo monitora e lo monitorerà anche nello scontro diretto ma non è l'unica squadra interessata. "Ovviamente, visti i numeri, non c’è solo la Juventus a seguirlo attentamente: Milan e Inter sono in prima fila in Italia, il Tottenham all’estero. Tanto che Roberto D’Aversa ancora a inizio agosto ammetteva: «Potrei perderlo». L’offerta da almeno 30 milioni che avrebbe convinto Massimo Ferrero però non è arrivata e così il tecnico blucerchiato può contare sul gioiello danese. E sperare che fin da domani all’Allianz Stadium torni a brillare", il commento di Tuttosport.