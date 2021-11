Dani Alves: “Bello se il Pallone d’Oro lo vincesse Eriksen. Abbiamo l’opportunità…”

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, il brasiliano dice la sua sul Pallone d'Oro

Dani Alves non ha dubbi, per lui il Pallone d'Oro dovrebbe andare a Christian Eriksenper lanciare un messaggio al mondo. Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, il giocatore del Barcellona spiega perché darebbe l'ambito premio al centrocampista nerazzurro: "Noi abbiamo l'opportunità di mandare un messaggio al mondo, ai bambini, ai giovani, abbiamo l'opportunità di dimostrare che il calcio è più di uno sport. Fosse per me il Pallone d'Oro lo darei a Eriksen per mandare un messaggio forte a tutto il mondo, la gente avrebbe più sensibilità. Messi è il migliore, ma per tutti sarebbe bello se lo vincesse Eriksen".