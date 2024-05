Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della finale di Coppa Italia, il capitano della JuventusDanilo ha parlato così del crollo bianconero nel girone di ritorno: "Mentre venivo sapevo che avreste fatto questa domanda, alla quale ho risposto tante volte. Non c'è un solo motivo e il calo è stato concreto: sono tante piccole cose che nel calcio alla fine fanno la differenza. Mi aspetto che questo ci sia di insegnamento per l'anno prossimo: per vincere un campionato come la Serie A non puoi mollare un attimo e permetterti momenti in cui sei deconcentrato".