Inter-Juve, Danilo: “Vogliamo fare una bella gara e dire che siamo secondi”

La Juve è a San Siro per la sfida contro l'Inter, un classico del calcio italiano che non vale il titolo ma che non tramonta mai. Prima della sfida contro i nerazzurri, Danilo ha parlato ai microfoni di DAZN .

-Al di là dei tre punti questa gara potrebbe significare qualcosa in più anche per il discorso della penalizzazione?

Sicuramente è una gara speciale per la storia di queste due squadre, vogliamo fare una bella partita e come hai detto dire che siamo noi quelli che abbiamo fatto più punti e dire che sono secondi in classifica. Ma una vittoria potrebbe essere anche un punto di forza per questa stagione.