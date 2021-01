Danilo: “Partita giusta per ripartire dopo l’Inter. Abbiamo la fortuna di poter giocare subito”

Il difensore brasiliano della Juve Danilo ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della Supercoppa col Napoli tornando anche sulla sconfitta con l’Inter:

“Dobbiamo fare qualcosa di diverso rispetto alla partita con l’Inter. Dobbiamo essere concentrati dall’inizio alla fine, in queste partite serve coraggio. Ma abbiamo dimostrato già in altre partite id avere una squadra forte”.

Partita giusta per ripartire dopo l’Inter?

“Sì per fortuna abbiamo la possibilità di giocare subito. Questa è la partita giusta per dimostrare non quello che vogliamo ma cosa siamo”.

Siete meno solidi dietro quest’anno?

“Abbiamo una voglia immensa di lavorare e migliorarci. Giocando ogni tre giorni non è facile essere solidi ma stiamo cercando di lavorarci. Quando dietro siamo sicuri c’è più tranquillità per lavorare bene davanti”.

Come ti spieghi questa situazione?

“Siamo delusi ma niente alibi. Sappiamo che non abbiamo fatto bene ma dobbiamo lavorare per evitare che non succeda più. I campioni sono quelli che fanno bene ogni settimana. Dobbiamo fare meglio, ma abbiamo voglia”.