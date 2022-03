Juventus, Danilo: “Chiediamo scusa, questa sconfitta ci deve servire per imparare”

Intervenuto a Sky Sport dopo la partita persa contro il Villarreal, il difensore della Juventus Danilo ha parlato così

"Dire che è una partita strana dopo lo 0-3 è anche difficile, sembra che stiamo cercando alibi. Abbiamo fatto bene fino al primo gol, dobbiamo migliorare in questo, dobbiamo sfruttare i momenti per punire gli avversari. Dobbiamo imparare, se avessimo pareggiato saremmo andati ai supplementari. Ci siamo sbilanciati troppo e loro ci hanno punito, è difficile da dire. Dobbiamo chiedere scusa e da domani alzare la testa e lavorare. Dopo la partita è difficile parlare, dobbiamo capire che la Champions si decide nelle piccole cose, questa sconfitta ci deve servire per imparare e per regalare ai tifosi qualche gioia in più di andare più avanti in Champions".